Vigili fuoco a lavoro per danni vento

Sono numerosi gli interventi compiuti in provincia di Perugia dai vigili del fuoco a causa del forte vento. Non vengono comunque segnalati problemi alle persone.

I vigili sono al lavoro per alberi, rami e grondaie cadute.

In particolare a Foligno un ramo è finito su un'auto in sosta.

Nessuno era a bordo in quel momento.