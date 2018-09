Undici spettacoli stagione teatro Terni

Silvio Orlando, Veronica Pivetti, Emilio Solfrizzi, Mario Perrotta, Paolo Triestino e Nicola Pistoia sono alcuni degli attori che calcheranno il palcoscenico del teatro Secci di Terni in occasione della stagione di prosa 2018-2019, organizzata dal Comune con il Teatro stabile dell'Umbria.

Il programma è stato presentato dall'assessore alla Cultura, Andrea Giuli, e da Nino Marino, direttore del Tsu.

Undici gli spettacoli in calendario da Ognissanti alla vigilia di Pasqua, che spazieranno dalle piece dedicate alla commedia ('A testa in giù') e in particolare a quella nera ('A Virginie, uno spettacolo desolato') e musicale ('Viktor und Viktoria'), ai classici come 'Il racconto d'inverno' o alla danza con 'Caruso' e 'MessiaHaendel'.

In merito ai rapporti con il Teatro stabile dell'Umbria, l'assessore Giuli ha reso noto che per la prima volta si svolgerà a Terni una riunione del consiglio d'amministrazione del Tsu, con il presidente Brunello Cucinelli.