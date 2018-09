Orario extra per Un giorno nel Medioevo

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 26 SET - Resterà aperta con orario straordinario dal 26 al 30 settembre, la mostra "Un giorno nel Medioevo. La vita quotidiana nelle città italiane dei secoli XI-XV" allestita presso le Logge dei tiratori della lana di Gubbio dalla Fondazione CariPerugia arte in collaborazione con l'associazione Festival del Medioevo che si tiene negli stessi giorni sempre a Gubbio. Il percorso espositivo per l'intera durata della manifestazione sarà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 20.

Insieme agli oltre cento eventi, tra feste, rievocazioni e lezioni di storia, inseriti nel calendario del Festival che per cinque giorni animerà Gubbio con la presenza di numerosi esperti e giornalisti, sarà quindi possibile ammirare i quasi cento pezzi dell'esposizione provenienti da musei, archivi di Stato, biblioteche, diocesi, istituzioni pubbliche e collezionisti privati.