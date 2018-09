Convenzione Usl 1-scuole Alto Tevere

È stata firmata la convenzione tra il Servizio di Medicina dello sport della Usl Umbria 1 e le scuole primarie e secondarie dell'Alta Valle del Tevere, riguardante un programma di screening e le visite per il rilascio dell'idoneità sportiva agli studenti.

Il progetto, attraverso un "dettagliato monitoraggio" dei ragazzi, garantirà un'azione preventiva rispetto all'insorgenza o all'acutizzazione di patologie legate a cattive abitudini (come posturali o alimentari).

Per il direttore generale della Usl Umbria 1, Andrea Casciari, "i risultati ottenuti negli anni hanno permesso di ottenere un miglioramento continuo del servizio di prevenzione e promozione di stili di vita e comportamenti corretti".

Anche il direttore della Uoc Medicina dello sport, Luigi Repace, ha espresso la propria soddisfazione "per la continua sinergia e collaborazione con le scuole, che ha permesso di garantire la tutela sanitaria nella pratica sportiva a circa 12.000 utenti ogni anno".