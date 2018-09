Confessa fermato per omicidio Perugia

Ha confessato il delitto del quale è accusato Saber Zouaoui, il ventisettenne tunisino sottoposto a fermo dalla polizia per avere ucciso con una coltellata il connazionale trentatreenne Mohamed Wertani nel corso di una lite avvenuta in un parcheggio di Perugia per questioni legate alla droga. Provvedimento convalidato dal gip.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, Zouaoui - accusato di omicidio aggravato dai futili motivi - ha fornito agli inquirenti una versione ritenuta "del tutto compatibile" con la ricostruzione operata dalla squadra mobile.

Il fermato ha anche riconosciuto il coltello trovato dagli investigatori in una cabina di via della Pescara, avvolto in un giornale come quello utilizzato per uccidere il connazionale e da lui stesso abbandonato durante la fuga.