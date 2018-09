Prevenzione sismica: esperti in piazza

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Ingegneri e architetti in piazza per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione sismica. Il 30 settembre, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della provincia di Perugia, con i propri esperti in rischio sismico, saranno presenti nelle principali piazze di Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto e Gubbio, per parlare di prevenzione e rischio sismico e per illustrare le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) messe a disposizione dallo Stato al fine di incrementare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

L'iniziativa rientra nell'ambito della prima Giornata nazionale della Prevenzione sismica. Numerosi professionisti consapevoli dell'importanza del proprio ruolo tecnico per la messa in sicurezza del Paese, parteciperanno volontariamente all'iniziativa, prima nel suo genere in Italia. I cittadini potranno anche richiedere un sopralluogo nella propria abitazione.