Fiamme in agriturismo, nessun ferito

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Un incendio, che non ha provocato feriti, ha causato ingenti danni nella notte fra lunedì e martedì in un agriturismo in località Borgo Colognola, nella frazione perugina di Cenerente.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2,30 con due squadre. le fiamme hanno interessato il tetto della struttura che cadendo ha fatto crollare anche il solaio sottostante. Come detto non ci sono persone coinvolte. La parte interessata dalle fiamme era vuota al momento dell'incendio. L'allarme è stato dato da alcuni ospiti presenti in un edificio vicino.

Sulle cause del rogo sono in corso indagini.