Cinque calici sotterrati in un bosco

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Cinque calici ed altri oggetti utilizzati per la messa sono stati trovati sotterrati in un bosco, nei pressi di Marsciano, da un cittadino che stava setacciando la zona - per hobby - con un metal detector.

Dopo la sua segnalazione al 113, ai poliziotti della volante giunti sul posto ha spiegato di aver trovato un sacco di plastica contenente oggetti in metallo. Nel sacco erano custoditi i calici da messa completi, un tronco di calice, una porzione superiore di calice, tre basamenti, altre parti di calici ed un ostensorio, tutti in metallo ossidato ed in cattivo stato di conservazione. L'ipotesi investigativa - spiega la questura - è che gli ignoti autori del furto si siano successivamente resi conto che gli oggetti rubati non erano preziosi, ma di semplice metallo, ed abbiano quindi deciso di disfarsene seppellendoli in un bosco. le indagini proseguono, in concorso con i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio artistico.