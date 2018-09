Prevenzione a centro progetto Farmacia servizi

E' 'prevenzione' la parola d'ordine del progetto 'Farmacia dei servizi', promosso da Farma service centro Italia e Novartis, con il patrocinio della Regione e di Federfarma Umbria e che a settembre e ottobre prevede due campagne di tutela della salute: 'Il Soffio che previene' e 'Chiedi al tuo dermatologo'.

"Da tempo mettiamo in campo risorse ed energie per fornire servizi sempre più all'avanguardia ai cittadini - ha detto il presidente di Federfarma Augusto Luciani -, favorire la cultura della prevenzione e giocare un ruolo fondamentale nell'apertura a progetti innovativi".

L'assessore regionale Luca Barberini ha sottolineato come "il sistema farmaceutico regionale stia diventando sempre più presidio per la tutela della salute, tramite le importanti iniziative organizzate". "Quello della prevenzione - ha proseguito - è un tema a noi molto caro e il progetto 'Farmacia dei Servizi' va proprio in questa direzione".