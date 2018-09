M5s, Marini riferisca su indagine sanità

"La presidente della Giunta, Catiuscia Marini, riferisca in Aula, in apertura della seduta di oggi, in merito all'inchiesta che vedrebbe indagati per turbative d'asta e rilevazioni di segreti d'ufficio, tra gli altri, anche l'assessore Luca Barberini e i direttori Emilio Duca e Maurizio Valorosi": lo chiedono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati.

Gli esponenti del M5s spiegano che "l'indagine ha un ampio oggetto, tra cui anche gli appalti di gara nel settore della manutenzione di presidi elettromedicali". Se la vicenda giudiziaria appare solo all'inizio - aggiungono -, quella politica ha da tempo certificato l'esistenza di un sistema pervasivo, orientato ad una cultura dell'impunità, sostenuto da primari assai discussi, veicolato da vecchi araldi del regimetto infiltrati pressoché ovunque, con affarismi giganteschi a vantaggio di imprese vicinissime al partito, un meccanismo di potere sempre più chiuso e autoreferenziale collaudato da 50 anni".