Incendio capannone periferia Perugia

Due diversi incendi stanno impegnando i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia.

In via Settevalli, alla periferia del capoluogo umbro, le fiamme stanno interessando un capannone dove è probabilmente stoccato materiale elettronico. Molto il fumo provocato dal focolaio. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e tre automezzi.

In località Macchie di Panicale invece un incendio ha interessato un autoarticolato carico di bancali di legno. Anche in questo caso i vigili hanno operato con diversi uomini e mezzi. Nessun problema per il conducente dell'autocarro.