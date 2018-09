Festa di San Francesco, al via la novena

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - Entra nel vivo la festa di San Francesco con l'inizio della novena. "Ritrovare la preziosità della vita" è il tema che accompagnerà i nove giorni di preparazione alla festa del Patrono d'Italia. Pellegrini, sacerdoti, vescovi e amministratori regionali e locali della Campania saranno ad Assisi il 4 ottobre per accompagnare l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada che brilla accanto alla tomba di S.Francesco. Quest'anno la lampada verrà riaccesa dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, insieme a un rappresentante del Governo italiano terrà il tradizionale discorso alla Nazione in diretta su Rai1. A presiedere la solenne celebrazione in Cappella Papale sarà il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. Il programma delle celebrazioni è consultabili nel sito www.sanfrancesco.org.

E' quanto afferma - in una nota - padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro convento di Assisi.