Barberini, potenzieremo ospedale Branca

"L'ospedale di Branca continuerà ad avere un ruolo strategico nella sanità umbra, all'interno della rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza, collegato ai servizi sanitari territoriali. È prevista una valorizzazione del presidio con il potenziamento dei servizi specialistici, senza alcuna riduzione delle attività": lo ha riferito l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, a margine di un incontro con i sindaci di Gualdo Tadino e di Gubbio, Massimiliano Presciutti e Filippo Stirati. Presenti il direttore regionale dell'area Salute, Walter Orlandi e quello generale della Usl Umbria 1, Andrea Casciari. L'incontro - si legge in una nota della Regione - è stato convocato in merito alla questione del riordino dei laboratori analisi e in generale dei servizi sanitari del territorio dell'Alto Chiascio.

"Nel primo semestre 2018 - ha evidenziato Barberini - l'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino è il polo ospedaliero cresciuto di più in tutta l'Umbria, sia in termini di prestazioni sia di fatturato".