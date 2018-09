(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - L'Assemblea legislativa dell'Umbria, durante la seduta odierna dedicata alla discussioni delle interrogazioni a risposta immediata, ha dibattuto il question time del consigliere Claudio Ricci (misto Rp-Ic) relativo alle "risorse necessarie alla ricostruzione post sisma".

Illustrando l'atto ispettivo, Ricci ha evidenziato che "la priorità per la prossima legge finanziaria 2019 dello Stato italiano sono le risorse vere per la ricostruzione".

"Servono 23miliardi di euro - ha detto, secondo quanto riferisce una nota della Regione - più un 20 per cento per finanziare lo sviluppo economico dei territori. Ho inviato al ragioniere generale dello Stato una richiesta di accesso agli atti per conoscere le risorse certe, e quindi disponibili per cassa, relative all'anno finanziario 2018. Nella sostanza la cifra bollinata per il 2018, visto che le risorse 'per competenza', programmate per i prossimi anni, sono poco più che previsioni. È il momento, dopo molte parole, di scoprire le carte. Spero che parlamentari e senatori, eletti nelle quattro regioni colpite del sisma, svolgano una azione di sollecitazione e controllo sul quadro post sisma".

"Dopo due mesi dall'insediamento, e la pausa estiva, ora - ha concluso - bisogna dare risposte concrete ai cittadini colpiti dal sisma".

L'assessore Antonio Bartolini ha risposto spiegando che "la ricostruzione privata è assicurata con ricorso al credito di imposta, con finanziamenti anticipati dalle banche e rimborsati con garanzia dello Stato e di Cassa depositi e prestiti. Per la ricostruzione pubblica sono stati stanziati, per il 2018-2019, 3miliardi di euro e sono stati interamente programmati 3miliardi di euro fino a tutto il 2019. Il punto assolutamente critico delle risorse è il finanziamento delle strutture degli uffici speciali della ricostruzione, il cui finanziamento scade il prossimo 31 dicembre. Si tratta di una partita che si gioca adesso, con la predisposizione dei documenti finanziari e la legge di stabilità. C'è una forte preoccupazione da parte di tutti i vice commissari perché ad oggi ben tre missive indirizzate al presidente del Consiglio dei ministri, Conte e al sottosegretario Giorgetti, per un incontro, sono inevase. Si rimane dunque in attesa di una risposta. C'è su questo punto una forte preoccupazione, non solo per quanto riguarda le risorse da stanziare per il 2019, ma anche perché necessita un aumento consistente delle risorse in questione".

Ricci ha replicato ringraziando l'assessore per la chiarezza.

"Auspico - ha detto Ricci - che questa Assemblea legislativa possa, su questo, determinare una risoluzione unitaria che possa dare ampia incisività affinché la Giunta regionale pretenda che nel Documento di economia e finanza dello stato vi sia come prima priorità il soddisfacimento di tutte le necessità, in termini di risorse, per le quattro regioni colpite dal sisma nel 2016".