In tanti a spettacolo per riabilitazione Cascia

Oltre 3 mila persone si sono ritrovate a Cascia sul Sagrato della Basilica di Santa Rita per il concerto-spettacolo organizzato in occasione dell'apertura della nuova struttura di riabilitazione ospedaliera e Rsa dopo il sisma 2016.

L'evento, organizzato e presentato da Federico Angelucci, cantante e volto noto della tv, ha visto protagonisti artisti di livello nazionale. Si è aperto con un suggestivo video mapping in 3D, un gioco di luci e musica sulla facciata della chiesa.

Poi uno dei brani più celebri del musical "Sister Act", come omaggio alle suore di clausura di Santa Rita che, per l'occasione sono uscite e hanno partecipato allo spettacolo dal terrazzo del monastero.

Quindi l'esibizione dei dieci artisti arrivati a Cascia per solidarietà verso i terremotati Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor, Annalisa Minetti, Emanuela Aureli, Paolo Vallesi, Piero Mazzocchetti, Iskra Menarini, Roberta Bonanno, Miss Italia Francesca Testasecca, madrina della serata.