A Norcia vice parroco con Vespa gialla

E' arrivato a Norcia sulla sua ormai caratteristica Vespa gialla don Davide Tononi, il nuovo giovane vice parroco che ama i percorsi di guerra e si cimenta nello "spartan race". Dopo due anni trascorsi a Montefalco, il vescovo, monsignor Renato Boccardo, l'ha voluto nella città di San Benedetto. "Sono certo che il nostro cammino verso la ricostruzione sarà facilitato dalla sua presenza" le parole del messaggio con cui lo ha accolto il sindaco Nicola Alemanno.

Ad accompagnare il sacerdote anche i suoi ormai ex parrocchiani che l'hanno voluto seguire, alcuni anche in moto.

"Sono stato ricevuto con un'accoglienza molto calorosa - ha detto all'ANSA il viceparroco -, adesso inizia un nuovo cammino insieme a una popolazione che ha fatto della resilienza e della voglia di rinascere uno stile di vita. Mi attende un lavoro impegnativo in un contesto particolare e difficile a seguito del sisma ma sono convinto che per me sarà un arricchimento importante e darò tutto me stesso a questa comunità".