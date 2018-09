"Spoleto art festival", 10/a edizione

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Al via il 28 settembre (fino al primo ottobre) la 10/a edizione di "Spoleto art festival", che propone 84 spazi espositivi, 150 tra eventi e performance ed oltre 30 concerti di musica gratuiti. E letteratura, con i caffè letterari d'Italia e d'Europa di cui Angelo Sagnelli è direttore artistico. Tra gli scrittori emergenti il 29 settembre verranno premiati Francesco Testa e Giulia Fera con "Veleni e Verità", Alessandro Antonaia con "Flusso" e Valeria Genova con il libro "Napoli, amore mio".

Tra gli special guest di questa edizione Billy the Artist, designer newyorchese firmatario del manifesto.

"Spoleto - afferma Luca Filipponi, presidente del Festival - si conferma cittadella dell'arte come nel progetto ideale di Giancarlo Menotti. La peculiarità del festival è la sperimentazione. Novità e sperimentazione. Questo differenzia la nostra kermesse da una rassegna". Un "meeting art" sarà occasione di incontro tra tutti i soggetti protagonisti dell'arte contemporanea".