Perugia,Piano della mobilità sostenibile

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - L'amministrazione comunale di Perugia ha scelto la Settimana europea della mobilità per presentare alla città il prossimo Piano urbano della mobilità sostenibile ("Pums"). "L'obiettivo principale - ha spiegato l'assessore Cristiana Casaioli - è quello di creare le condizioni per ridurre del 70% gli spostamenti privati, incentivando la mobilità pubblica", oltre alla riduzione della congestione stradale e della sosta irregolare, la promozione di mezzi a basso impatto inquinante. Tra i temi del Piano, la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico, articolata su quattro livelli gerarchici tra loro integrati, il miglioramento dell'attrattività e dell'efficienza del Tpl anche attraverso la progressiva adozione di mezzi elettrici e una migliore integrazione di rete tra autobus e minimetrò e tra auto privata e autobus. Verrà inoltre sviluppata la mobilità ciclopedonale. In un paio di settimane il Piano dovrebbe arrivare al voto della Giunta per poi sbarcare in Consiglio entro la fine dell'anno.