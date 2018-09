Marini, ospedale Cascia passo in avanti

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Abbiamo restituito alla Valnerina e al sistema sanitario regionale un centro di riabilitazione importante che consente di far ripartire servizi e dare risposte importanti ai cittadini": la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini commenta così, all'ANSA, l'inaugurazione del nuovo presidio ospedaliero di Cascia. "È un altro importante passo in avanti - aggiunge - per la ripresa di questi territori così pesantemente colpito dal sisma. Dopo essere riusciti a mantenere tutti i nostri presidi scolastici, adesso stiamo garantendo anche servizi sanitari di qualità".

Marini sottolinea come la ripresa post-sisma passi "proprio attraverso alcuni punti fermi nella vita di una comunità che sono appunto le scuole, la sanità, ma anche la viabilità e le messe in sicurezza del grande patrimonio storico culturale di cui queste terre sono custodi".