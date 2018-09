Uto Ughi si esibisce ad Amelia

Appuntamento con la grande musica ad Amelia. Il 24 settembre, alle 21, al teatro Sociale si terrà infatti un concerto di Uto Ughi e dell'orchestra da camera I Filarmonici di Roma.

L'appuntamento si tiene nell'ambito di Ameria Festival, rassegna artistico culturale intitolata all'antico nome della città.

Ad Amelia Uto Ughi proporrà musiche di Rossini (Sonata terza in do maggiore), Vitali (Ciaccona in sol minore), Bach (Concerto in mi maggiore per violino e orchestra), Pugnani, Kreisler (Preludio e allegro) e De Sarasate (Carmen Fantasy).

Gli eventi dell'Ameria Festival proseguiranno fino al 28 ottobre con numerosi spettacoli di musica e prosa. Un programma finalizzati anche a promuovere e far conoscere le bellezze artistiche, paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche del territorio.