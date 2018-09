Sindaco, interessi rateizzati in 80 anni

"Chiediamo di rateizzare in 80 anni gli interessi passivi sui mutui contratti di tutti i Comuni con la Cassa depositi e prestiti": è la proposta che il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, Pd, ha avanzato ai presidenti Anci nazionale e dell'Umbria, Antonio Decaro e Francesco De Rebotti. Spiegando che i fondi così risparmiati verrebbero da lui utilizzati "da subito per abbattere il carico fiscale sui cittadini e per un aumento delle risorse a favore delle situazioni di difficoltà, come nel sociale".

"Nei giorni scorsi - ha ricordato Presciutti - la procura di Genova ha previsto una dilazione di circa 80 anni per il versamento dei fondi sequestrati ad una forza politica. Si tratta di rimborsi elettorali per 49 milioni di euro, che verranno restituiti tra le altre cose senza interessi. Se il principio vale per un partito credo che a maggior ragione il medesimo possa e debba essere applicato anche agli oltre 8.000 Comuni d'Italia ed ovviamente ai 92 dell'Umbria".