Marini riceve atleta paralimpico Rellini

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Ricevuto dalla presidente della Regione Catiuscia Marini l'atleta paralimpico Daniele Rellini, 25 anni di Marsciano, con il quale si è congratulata per i successi ottenuti, tra cui il secondo posto alla North Cape 4000 da Arco di Trento fino a Capo nord.

Quella del giovane - è stato sottolineato - è una storia di passione per la bicicletta e di impegno per raggiungere risultati importanti nonostante due incidenti che gli hanno in parte compromesso la corretta articolazione delle braccia.

Nell'incontro la presidente ha lanciato una proposta. "In futuro - ha detto Marini -, magari studiando un percorso ad hoc di carattere sociale o ambientale, possiamo pensare di concedere il patrocinio della Regione Umbria alla tua impresa, per farti diventare una sorta di ambasciatore dell'Umbria". Proposta subito accolta.