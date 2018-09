In Umbria seconda stagione Sara e Marti

Andrà in onda da febbraio 2019 la seconda stagione di Sara e Marti - La nostra storia, la fortunata serie televisiva ambientata e girata a Bevagna, che per questa edizione allarga i suoi confini ad altri comuni umbri.

La Regione ha annunciato che dopo lo "straordinario successo" della prima serie trasmessa da Disney Channel (dal prossimo novembre sarà trasmessa in chiaro anche su Rai Gulp), la produzione (Company Italia e Stand by me), ha deciso di confermare Bevagna e l'Umbria quale ambientazione anche per l'edizione 2018 che andrà in onda il prossimo anno.

Il vicepresidente della Regione e assessore al Turismo, Fabio Paparelli, ha visitato il set dove da luglio sono iniziate le riprese che proseguiranno anche nelle prossime settimane. E' stato accompagnato dal sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, e dal rappresentante della produzione, Giuliano Tranquilli.