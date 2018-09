Europei paralimpici: 2 bronzi per Italia

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Due medaglie per l'Italia nella quarta giornata di gare agli Europei di scherma paralimpica.

Sulla pedana di Terni 2018 si arrivano i bronzi di Consuelo Nora e Martino Seravalli, terzi rispettivamente nelle gare di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C.

L'azzurra conquista il podio dopo essersi imposta 15-1 nel derby con Annamaria Soldera, poi si ferma in semifinale battuta dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Martino Seravalli si porta a casa il bronzo nella spada categoria C: in semifinale è stato battuto dall'ucraino Serhii Shavkun per 15-4. Finisce ai piedi del podio invece la squadra di fioretto maschile, campione del mondo 2017. Quinto posto invece per il team delle azzurre della spada.