Celebrato patrono guardia di finanza

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, il Comando regionale Umbria della guardia di finanza ha celebrato la ricorrenza del patrono San Matteo.

La funzione religiosa è stata officiata dal vescovo, cardinale Gualtiero Bassetti. Alla cerimonia sono intervenute le massime autorità civili, militari e religiose insieme a una rappresentanza delle fiamme gialle in servizio e quelle in congedo delle locali sezioni Anfi.

Il porporato, dopo avere delineato la personalità di San Matteo, si è soffermato - riferisce la guardia di finanza - sull'importanza ed attualità del suo messaggio ed ha formulato espressioni di vivo ringraziamento e di riconoscenza per il servizio reso al Paese ed alla comunità umbra dal Corpo.

Al termine del rito religioso, il comandante regionale Umbria della gdf, generale Antonio Sebaste, ha ringraziato il cardinale Bassetti che nonostante i concomitanti impegni connessi come presidente della Cei, è intervenuto alla cerimonia. (ANSA).