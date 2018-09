Barberini, da Cascia verso stabilità

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 21 SET - "L'apertura a Cascia della nuova struttura di riabilitazione ospedaliera e residenza sanitaria assistita è il primo vero passo verso la stabilità anche in ambito sanitario nelle zone del terremoto": a sottolinearlo è l'assessore regionale Luca Barberini in vista dell'inaugurazione prevista sabato. "Un momento atteso da tanti" ha aggiunto.

La struttura è ubicata negli immobili messi a disposizione dalle monache di Santa Rita. Ha 40 posti letto ed è frutto della collaborazione tra Regione, Comune di Cascia, Usl Umbria 2 e Monastero Santa Rita, con il "grande sostegno" della Fondazione Francesca Rava - Nph e di Fondazione Vodafone Italia.

"Sarà un momento di gioia - ha sottolineato Barberini - da condividere con tutti". Per questo è stato anche organizzato un concerto-spettacolo di solidarietà, gratuito, sul sagrato della Basilica di Santa Rita, con cantanti e artisti di livello nazionale. La direzione artistica è curata dal cantante e volto noto della tv, Federico Angelucci. (ANSA).