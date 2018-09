A pieno regime Centro ferite difficili

A sei mesi dall'apertura all'ospedale di Assisi, funziona "a pieno regime" il primo centro regionale dedicato al trattamento delle ferite difficili, del piede diabetico e delle lesioni da pressione, diretto dal dottor Marino Cordellini.

"Il nostro, è il primo centro in Umbria e tra i pochi in Italia rivolto alla cura di ulcere e ferite con guarigione complessa - ha sottolineato Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1 -, patologie in progressivo aumento di incidenza soprattutto nella popolazione anziana e nei malati cronici, diabetici, cardiopatici. Nei primi cinque mesi di attività, sono stati circa 100 gli interventi chirurgici eseguiti, grazie alla disponibilità di sei posti letto dedicati.

A livello ambulatoriale invece vengono trattati mediamente 30 pazienti a settimana. I pazienti non vengono mai lasciati soli e dopo la dimissione è stata attivata l'assistenza territoriale al Centro di salute di Bastia Umbra e tutti gli accessi necessari a domicilio del paziente".