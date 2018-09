A Castiglione tennis in nome Antonelli

A Castiglione del Lago il tennis si gioca nel nome di Andrea Antonelli, motociclista del mondiale Supersport scomparso in un incidente di pista a Mosca nel 2013.

A operare nel centro lacustre è infatti la Otto tennis training, uno staff formato dal professor Arnaldo Antonelli, preparatore atletico Fit e coach Atp-Mental training, insieme a suo figlio Luca, istruttore Fit, e Antonio Russo, altro tecnico Aics. Vogliono così ricordare il figlio e fratello Andrea Antonelli.

A Castiglione del Lago il gruppo sta facendo crescere la Asd tennis Academy che tra i più piccoli e gli adulti coinvolge in questo sport più di cento le famiglie.

Una realtà che però per proseguire l'attività anche in inverno ha bisogno di una struttura coperta ora non presente. Di qui l'appello dell'Asd tennis academy all'amministrazione comunale, ai gestori dei campi e anche a eventuali appassionati per trovare una soluzione che consenta di far proseguire l'attività anche nei prossimi mesi.