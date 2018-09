Intesa Questura Perugia-Confidustria

Un protocollo d'intesa in tema di sicurezza informatica è stato sottoscritto dalla questura di Perugia, guidata da Giuseppe Bisogno, e Confindustria Umbria, con il presidente Antonio Alunni. Documento firmato anche dalla dirigente del Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Anna Lisa Lillini.

Il protocollo ha l'obiettivo di prevenire e contrastare i crimini sui sistemi informatici e di garantire un innalzamento della sicurezza in tale ambito di tutte le imprese del territorio regionale associate a Confindustria Umbria che vorranno avvalersi dell'accordo. Lo scambio delle informazioni - spiegano polizia e associazione degli industriali - consentirà di proteggere le infrastrutture tecnologiche "che sono determinanti per l'andamento e lo sviluppo delle aziende associate".