Incendio in bar Cascia, danni struttura

Un bar di Cascia è stato danneggiato da un incendio divampato nella notte per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il locale era chiuso quando sono divampate le fiamme. Queste hanno provocato danni alla struttura.

L'incendio è stato spento dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Norcia in collaborazione con i volontari.