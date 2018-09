A Menestò e Lorusso premi Isola libro

Sarà la consegna del premio letterario Isola del libro 'Raccontami l'Umbria in un libro' a chiudere come tradizione l'Isola del libro Trasimeno 2018.

A ricevere il riconoscimento, a Passignano sul Trasimeno, domenica, saranno gli autori Enrico Menestò, per il libro da lui curato 'Santa Chiara da Montefalco monaca agostiniana (1268-1308)', edito dalla Fondazione Cisam, e Mino Lorusso per il suo 'Il saio e la lince', edito da Rusconi.

A coordinare l'evento sarà Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica a Perugia.

Il premio letterario, alla quarta edizione, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che già sostiene la manifestazione, e con la Camera di commercio di Perugia.