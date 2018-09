Porzi, celebrare Mariano Piervittori

"La vicenda personale e artistica di Mariano Piervittori, folignate di adozione, protagonista del Risorgimento nazionale e prestigioso esponente della pittura postunitaria, in occasione del bicentenario della nascita, merita un'adeguata celebrazione da parte di quelle istituzioni nelle cui sedi ha lasciato significative testimonianze della sua arte": la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, spiega di avere voluto raccogliere l'appello lanciato nei da Roberto Testa.

"Come presidente dell'istituzione in cui siedono i rappresentanti di tutti gli umbri - spiega Porzi -, nei prossimi giorni proporrò agli enti pubblici e privati interessati di costruire insieme un programma di iniziative che a partire dal 16 dicembre prossimo, bicentenario della nascita di Piervittori, possa adeguatamente rinnovare la memoria sulla testimonianza della vita artistica, politica e sociale di questo cittadino umbro che ha contribuito a costruire e rafforzare l'identità della nostra comunità regionale".