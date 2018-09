Pellegrinaggio Lourdes diocesi Spoleto

L'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo e un centinaio di fedeli partecipano al pellegrinaggio diocesano a Lourdes. "E' un momento di grazia" ha sottolineato il presule.

"Non siamo turisti, ma pellegrini - ha sottolineato ancora monsignor Boccardo - che portano con sé le vicende personali e quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere. Siamo qui a Lourdes per accogliere ciò che il Signore ci vorrà dire, per ricevere un messaggio di conversione, soprattutto dall'egoismo e dal peccato".

Il vescovo e i pellegrini si sono tra l'altro recati in visita alla Grotta delle apparizioni. Con loro anche don Luciano Avenati, parroco dell'Abbazia di S. Eutizio a Preci, che ha tenuto una catechesi sul cuore del messaggio di Lourdes.