Inaugurato il Digipass-Assisi

Inaugurato a Santa Maria degli Angeli "Digipass-Assisi", il secondo luogo pubblico dell'Umbria deputato ad accompagnare cittadini, associazioni, scuole, professionisti ed imprese nell'utilizzo di servizi digitali.

La struttura, che sarà punto di riferimento anche per i comuni di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica che rientrano nell'ambito sociale 3, si articola in due sedi attrezzate, una a Palazzo del Capitano del Perdono e l'altra nell'ex-ICAP in via Cristoforo Cecci.

"Il Digipass-Assisi rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione della nostra regione, di una Umbria digitale" ha detto la presidente umbra Catiuscia Marini.