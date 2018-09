Grande festa per riabilitazione Cascia

Si prepara una grande festa a Cascia, sabato, per l'apertura della nuova struttura di riabilitazione ospedaliera e residenza sanitaria assistita. Si tratta della prima realtà che torna operativa, in condizioni non provvisorie, in tutto il cratere del centro Italia dopo il terremoto e che sarà ubicata negli immobili messi a disposizione dalle monache di Santa Rita, nell'ex Casa esercizi spirituali, nei pressi della Basilica.

La nuova struttura sanitaria, che metterà a disposizione 40 posti letto, è frutto della collaborazione tra Regione, Comune di Cascia, Usl Umbria 2 e Monastero Santa Rita, con il "grande sostegno" - sottolinea Palazzo Donini - di molti benefattori e la partnership della Fondazione Francesca Rava - Nph Italia onlus, che con il contributo di Fondazione Vodafone Italia.

Il programma prevede un concerto-spettacolo di solidarietà, gratuito, sul sagrato della Basilica di Santa Rita, con cantanti e artisti di livello nazionale. La direzione artistica è curata da Federico Angelucci.