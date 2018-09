Cordoglio Marini per morte Laureti

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - "Sono rimasta molto colpita ed addolorata dalla notizia della morte di Alessandro Laureti. In questo momento vorrei innanzitutto trasmettere il mio personale sentimento di profondo cordoglio ed affettuosa vicinanza alla sua famiglia, interpretando anche l'analogo sentimento di tutti i componenti della Giunta regionale": è quanto afferma la presidente della Regione, Catiuscia Marini. Che in un messaggio ricorda "la qualità della persona, la competenza, l'onestà e la trasparenza che hanno sempre caratterizzato il suo impegno politico ed istituzionale".

"Queste qualità - afferma Marini - le ha espresse in particolare come sindaco di Spoleto, città che amava con passione, consapevole della forza culturale, della millenaria storia e delle ricche potenzialità della sua città. Alessandro Laureti è stato anche un medico apprezzato e stimato per le sue capacità, per il carattere cordiale e la disponibilità verso tutti".