Congresso su chirurgia diverticolite

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 SET - "La chirurgia della diverticolite acuta: what's new? Attualità e prospettive" è il tema di un congresso in programma a Foligno il 22 settembre. E' organizzato dalla Struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale "San Giovanni Battista", dell'Usl Umbria 2, diretta dal dottor Graziano Ceccarelli.

Il congresso si svolgerà a Palazzo Trinci. Tratterà tutti gli aspetti della malattia diverticolare e della diverticolite acuta, dalla diagnosi al trattamento chirurgico (con una sessione video delle esperienze riportate dagli ospiti), passando per la terapia domiciliare e per le nuove evidenze scientifiche in ambito microbiologico.

Interverranno chirurghi, gastroenterologi e radiologi di rilevanza nazionale ed internazionale.