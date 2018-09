Avvisi fine indagine consiglieri Terni

Avvisi di conclusione indagine sono stati notificati a otto consiglieri del Comune di Terni (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Terni civica, maggioranza, e M5s, opposizione), un ex consigliere (FI) e un assessore (FI), nell'ambito di un fascicolo aperto dalla procura su presunte false dichiarazioni fornite al momento della convalida dell'elezione, a giugno.

Ai consiglieri viene contestata l'accusa di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per aver omesso di dichiarare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell'ente, causa di incompatibilità con la carica. Le pendenze - da tributi non versati a sanzioni del codice della strada compresi tra le poche decine e qualche migliaia di euro - sono state sanate ad inizio agosto dagli interessati, dopo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali.

A un assessore la procura contesta di non aver attestato la carica di amministratore delegato di una società pubblica, dalla quale si è nel frattempo dimessa.