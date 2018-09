Rinnovata radiologia ospedale Umbertide

Inaugurato il rinnovato servizio di radiologia dell'ospedale di Umbertide.

Il direttore generale della Usl Umbria 1, Andrea Casciari, ha ricordato "l'investimento complessivo fatto di oltre 450 mila euro".

"L'ospedale di Umbertide - ha quindi detto l'assessore regionale Luca Barberini - rappresenta un presidio strategico del perugino, con un ruolo fondamentale anche per l'abbattimento delle liste di attesa, in particolare per i cittadini dell'area a nord di Perugia, grazie ad attrezzature più moderne, in grado di migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni, messe in rete con le altre strutture ospedaliere. Continueremo a investire per la riqualificazione e l'ammodernamento impiantistico di questo nosocomio, nell'ambito del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità, finalizzato a migliorare la sicurezza, qualità e confort delle strutture".

Presente alla cerimonia di inaugurazione del servizio rinnovato anche il sindaco di Umbertide Luca Carizia.