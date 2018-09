Metelli, memorabile la Quintana 2018

"In 15 giorni 180mila visitatori, 60mila pasti, 100mila spettatori al Corteo e Campo de li Giochi esaurito per la Giostra": il presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli, sottolinea i numeri, "strepitosi", della 72/a edizione della Quintana di Foligno, appena conclusa. "Va in archivio una Quintana memorabile - osserva - sotto ogni profilo.

Il successo del Banchetto barocco a Palazzo Trinci lo conferma perché, oltre ad offrire uno spettacolo unico, ha rafforzato il valore sociale e solidaristico della nostra manifestazione grazie alla partnership con la Fondazione Telethon e la Bnl Gruppo Pnb Paribas. Grande anche l'epilogo al Campo de li Giochi dove la Giostra è ogni anno sempre più spettacolare e avvincente. Quindici giorni davvero intensi - sottolinea - durante i quali i visitatori hanno potuto godere fino in fondo la magia del clima quintanaro". "L'edizione 2018 - afferma ancora - completa un quadriennio pieno di soddisfazioni. La Quintana ha ormai raggiunto un livello assoluto di qualità".