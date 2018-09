In Commissione ddl ricostruzione sisma

La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Eros Brega, ha cominciato l'esame del disegno di legge, predisposto dalla Giunta, sulla ricostruzione post sisma.

Alla presenza di dirigenti e tecnici dell'assessorato sono stati votati i primi 16 articoli, nei quali sono state prese in considerazione e in alcuni casi accolte le proposte emerse nel corso di audizioni. Su indicazione del presidente Brega e con la condivisione degli altri commissari è stata accolta la proposta del Comune di Spoleto che chiedeva di ricomprendere il territorio nel 'Masterplan per lo sviluppo della Valnerina'.

La questione, insieme ad altre proposte di modifica al testo originario, relativamente ai primi 16 articoli, sarà ricompresa in un unico maxi emendamento firmato dal presidente Brega che verrà posto al voto della Commissione ad inizio della prossima riunione.

Il percorso tracciato dalla Commissione dovrebbe portare al voto definitivo sull'atto nella prima metà del prossimo mese di ottobre.