A Terni 'Tutti per aria' dedicato salute

Un ciclo di eventi nei quali cittadini e comunità scientifica si confronteranno su ambiente e salute, attraverso incontri, laboratori educativi, sport all'aria aperta e premi giornalistici è in programma a Terni dal 21 al 30 settembre, con "Tutti per aria. Dieci giorni dedicati alla salute di grandi e piccini". Una manifestazione organizzata dalla Fondazione Veronesi per discutere di stili di vita, cibo, aria, acqua, suolo e aree verdi.

Obiettivo dell'evento - presentato nella sede della Fondazione Carit, che ha sostenuto l'iniziativa - è trattare apertamente il tema dell'inquinamento ambientale, per migliorare la sensibilità e il livello di informazione sul tema, ma anche per fare chiarezza sui rischi e sulle possibili soluzioni.

Nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà il 28 e 29 settembre a palazzo Gazzoli, sarà presentato il nuovo manuale 'Inquinamento e salute' di Fondazione Umberto Veronesi, con un focus anche sull'area ternana.