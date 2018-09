A Perugia la Giornata crescita bambini

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini, "International children's growth awareness day" (che si celebra il 20 settembre), gli ambulatori di Endocrinologia pediatrica dell'ospedale di Perugia situati al piano + 2 - blocco H - saranno aperti il giorno successivo, venerdì 21 settembre, dalle 15 alle 18 con uno staff di esperti (dottoresse Laura Penta, Marta Cofini, Lucia Lanciotti, Giulia Muzi e dottor Alberto Leonardi) a disposizione di pazienti e famiglie per fornire informazioni e consigli. L'iniziativa è promossa da Icosep (Coalizione internazionale delle organizzazioni a supporto dei pazienti endocrinologici) e dalla referente italiana per questa campagna Afadoc onlus, associazione nazionale che riunisce i pazienti affetti da differenti problematiche croniche e rare in terapia con ormone della crescita, le più frequenti delle quali sono: deficit Gh, sindrome di Turner, panipopituitarismo, Sga.