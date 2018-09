Porzi, bisogno donne in società e Chiesa

"C'è bisogno delle donne, nella società e nella chiesa. E c'è bisogno dei cattolici, perché da loro, attraverso i loro valori, potranno ripartire e riaffermarsi la democrazia e la libertà": lo ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, Pd. Intervenuta all'incontro 'La figura femminile nella chiesa cattolica', organizzato all'interno della rassegna 'L'Isola del libro', insieme al professor Fabrizio Bracco e al Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana.

"Papa Francesco - ha detto la presidente Porzi - è un Pontefice che ha ben chiaro il fatto che nella Chiesa ci sia stata una questione femminile e ha lavorato per cambiare. 'Le donne sono le prime testimoni della Risurrezione e questo è un po' la missione delle donne', ha detto. Ma Francesco ci ha abituato agli atti concreti e per porre fine a questa disparità ha anche proseguito con la lavanda dei piedi estesa, per la prima volta, alle donne".