Nuova sede Soccorso alpino Castelluccio

La presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini, insieme alla presidente dell'assemblea legislativa Donatella Porzi e al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, ha preso parte a Castelluccio all'inaugurazione della nuova sede operativa del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, realizzata anche con il contributo dell'azienda Ticchioni.

"Dobbiamo ringraziare il Soccorso Alpino sia per il lavoro che svolge in via ordinaria sia per quello che ha fatto durante il terremoto, soprattutto nei primi mesi, qui a Castelluccio, assistendo persone e animali", ha detto la presidente Marini.

Porzi ha inoltre annunciato che proprio per dare un riconoscimento al prezioso lavoro del Soccorso alpino a breve verrà presentata una legge in consiglio regionale per suggellare il suo rapporto con la Regione.