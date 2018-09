Marini, nuove tappe ricostruzione Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 SET - "La galleria commerciale di Norcia e il 'deltaplano' di Castelluccio restituiscono qualità e dignità del lavoro a molte famiglie che da due anni sono in attesa di riprendere le proprie attività, ma ridanno anche quei servizi necessari per la vita quotidiana dei cittadini e dei turisti": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, nel corso dell'inaugurazione del centro commerciale di Norcia, dove saranno delocalizzate 22 attività produttive ferme a causa del terremoto del 2016.

"Un'altra importante tappa - ha sottolineato Marini - nel percorso di ricostruzione di questi borghi".

Parlando, invece, a Castelluccio, dove sono state consegnate le chiavi delle attività che andranno a occupare il "deltaplano", la presidente ha evidenziato la "bellezza" di questa costruzione temporanea e in particolare "l'impatto inesistente dal punto di vista ambientale, contrariamente a quanto affermano alcuni 'soloni' che in questi mesi hanno voluto sollevare sterili polemiche".