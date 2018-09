Da autopsia no violenze detenuto morto

Ha escluso la presenza di lesioni e quindi che l'uomo abbia subito violenze, l'autopsia sul corpo del detenuto moldavo di 38 anni trovato morto in una cella del carcere di Terni. L'esame è stato disposto dalla procura dopo che i familiari hanno denunciato di avere notato sul cadavere alcune ecchimosi da loro ritenute sospette.

Per chiarire le cause del decesso sarà comunque necessario attendere l'esito degli esami tossicologici.

Intanto al carcere di Terni ha fatto visita il garante umbro dei detenuti Stefano Anastasia che ha incontrato la direttrice e il comandante della polizia penitenziaria. Della vicenda si è interessata anche la presidente della Regione Catiuscia Marini che ha chiesto di approfondire quanto successo.

Ad Anastasia la direttrice e il comandante hanno riferito che il detenuto è stato trovato morto nel letto dai suoi compagni di cella. "Mi hanno spiegato - ha aggiunto - che non si trattava di un detenuto problematico e non aveva avuto situazioni conflittuali con gli altri".