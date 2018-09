Commercianti Norcia contenti per negozi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 SET - "Sono contento di riniziare a lavorare nella galleria commerciale soprattutto per i miei dipendenti. Siamo un pò preoccupati perché distanti dal centro storico e forse in due anni di stop abbiamo perso clienti, ma continuerò ad offrire la stessa qualità di sempre": così racconta il suo nuovo inizio Claudio, professione macellaio, uno dei commercianti che da oggi potrà riavviare la sua attività nella delocalizzazione degli esercizi commerciali a Norcia. Che conta 22 attività produttive tra artigiani, gommisti, centri estetici e pescheria.

Tra loro c'è chi scherza, come Laura, estetista. "Finora - dice - abbiamo passato il tempo ma adesso si ricomincia finalmente a lavorare". E chi come Emanuele, informatico, non vedeva l'ora di trasferirsi qui dopo aver continuato a lavorare per due anni in un container di dieci metri quadrati.

Anche a Castelluccio sono state consegnate le chiavi di sei delle nove attività tra bar e ristoranti e un'associazione ospitate nel cosiddetto deltaplano.