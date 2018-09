Cambio vertice vigili fuoco Perugia

Cambio alla guida del comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. L'ingegner Michele Zappia ha infatti preso il posto di Francesco Notaro, destinato al vertice dell'Ufficio di gestione e coordinamento dell'emergenza della Direzione centrale del corpo.

Una breve cerimonia per il passaggio di consegne si è svolta al comando di Madonna Alta. Presente una rappresentanza del Corpo.

"Il nostro - ha detto Zappia, che proviene dal comando di Ancona - è un lavoro nel quale le persone si uniscono. I vigili del fuoco sono infatti da sempre vicini alla popolazione.

L'esigenza di sicurezza da parte della gente sarà sempre da noi assicurata in prima persona".

L'ingegner Notaro ha sottolineato invece di avere trascorso "un anno intenso" alla guida del comando provinciale di Perugia.

"Segnato in particolare - ha ricordato - dall'impegno legato al post sisma. Questo è un bel gruppo con tanta gente che ha voglia di fare".