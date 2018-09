Aeroporto, partnership Sase-Trenitalia

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Da oggi è disponibile, presso il punto informazioni dell'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi", un nuovo servizio di biglietteria Trenitalia che permetterà a passeggeri ed accompagnatori di acquistare qualsiasi biglietto Trenitalia direttamente in aeroporto.

Grazie ad un apposito monitor collocato nell'area arrivi del terminal, gli utenti dell'aeroporto potranno consultare in tempo reale gli orari dei treni in arrivo ed in partenza dalla stazione ferroviaria di Perugia.

Lo scalo aeroportuale è collegato con la stazione ferroviaria di Perugia da un servizio di autobus. Con un unico biglietto è possibile acquistare la combinazione treno+bus per andare e tornare dall'aeroporto.

Il servizio bus, in partenza e arrivo dal piazzale antistante la stazione di Perugia, è svolto da Acap. Gli orari della navetta sono consultabili sul sito Trenitalia, dell'aeroporto (ww.airport.umbria.it) e di Acap. Lo riferisce una nota della Sase, società di gestione dello scalo umbro.